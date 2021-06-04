Билл Гейтс и Уоррен Баффет выбрали место для безотходного ядерного реактора

Энергетические компании TerraPower и Berkshire Hathaway, управляемые друзьями-миллиардерами Биллом Гейтсом и Уорреном Баффетом, выбрали место для запуска проекта безотходного ядерного реактора с натрием. Строительство запланировано в американском штате Вайоминг.

Миллиардеры выбрали территорию бывшей угольной шахты. Об этом сообщил The Guardian.

Проект Natrium включает в себя быстрый реактор с натриевым охлаждением мощностью 345 мегаватт с накопителем энергии на основе расплавленной соли, который может увеличить выходную мощность системы до 500 мегаватт во время пикового спроса на электроэнергию.

«Мы думаем, что Natrium изменит правила игры в энергетической отрасли», - сказал Гейтс на пресс-конференции, посвященной запуску проекта в Шайенне, штат Вайоминг.

В прошлом году представители компании TerraPower заявляли, что реактор будет стоить около одного миллиарда рублей. В конце прошлого года министерство энергетики США выделило TerraPower 80 миллионов долларов первоначального финансирования для демонстрации технологии Natrium. Строительство реактора может занять около семи лет.