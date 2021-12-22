Билингвальный проект коломенского ГСГУ вышел за пределы вуза

Инновационный проект по билингвальному образованию, который реализует Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне, отправился в подмосковные школы. Пробный курс ГСГУ запустил совместно с гимназией № 8.

Проект «Билингвальное образование» стартовал в университете в 2019-м. Лекции по отдельным предметам теперь читают дважды: два разных преподавателя на двух разных языках. Таков метод проекта, предназначенного для студентов двух факультетов: экономического и математики, физики, химии и информатики. Они изучают профильные предметы, например, математический анализ или введение в экономику, и на родном, и на английском языках.

Предметы преподают тандемом педагог профильной дисциплины и преподаватель иностранного языка. Часть занятий проводят иностранные специалисты, носители языка, которые работают в вузе. Фактически студенты изучают одну и ту же тему дважды.

Источник фото: ГСГУ

За два года проект успел себя зарекомендовать: в этом году Министерство науки и высшего образования России присвоило вузу статус федеральной инновационной площадки. ГСГУ — единственный подмосковный университет в этом списке наравне с 130 федеральными университетами из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Казани.

«Статус федеральной инновационной площадки — это престижно. Фактически он означает, что федеральное Министерство образования доверило нам решить в научно-методическом плане актуальную, глобальную проблему развития высшей школы. Подготовка учителей — это тот случай, когда мы должны думать не о том, что будет завтра, а о том, что будет послезавтра. Наши выпускники должны быть успешны через 10-20-30 лет», — сказала ректор ГСГУ Жанна Леонова.

Источник фото: ГСГУ

Массовой подготовкой преподавателей для проектов билингвального образования в России никто не занимался. Специалистов, которые были бы одновременно и преподавателями иностранного языка и владели бы в достаточном объеме физикой или математикой, перечесть по пальцам. В этом смысле университету повезло — в вузе нашлись в своем роде уникальные специалисты, «физики и лирики» в одном лице.

Дисциплины естественно-научного блока преподает доцент кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук Сергей Савельев, практикующий переводчик, специализирующийся на научных переводах в области математики, физики и химии.

Источник фото: ГСГУ

«Вы спрашиваете, зачем учителю математики или экономисту знать дисциплину на иностранном языке? Давайте задумаемся: с одной стороны, на рынке образовательных услуг наблюдается очевидный избыток типовых предложений, с другой — растет спрос на услуги премиального качества. Именно билингвальное образование является тем мостиком, который откроет выпускникам новые образовательные горизонты — способность преподавать свою дисциплину на языке международного общения — и позволит им конкурировать на международном рынке труда», — отметил Сергей Савельев.

Осенью проект впервые вышел за рамки вуза: третьекурсницы, будущие учительницы математики и информатики, отправились на практику в коломенскую гимназию № 8. Конечно, математику на английском для школьников среднего звена они преподают не в качестве основной программы. Поупражняться в «английской математике» предлагают на занятиях в кружке и внеурочных мероприятиях.

«Мы заинтересованы в этом проекте. Первый опыт показал — да, непривычно, необычно, но именно это и будит интерес школьников. Мы готовы работать дальше», — отметила директор гимназии № 8 Светлана Сологуб.

Автор: Вера Галкина