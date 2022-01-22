«Били по лицу и обливали холодной водой»: девушка пожаловалась на работу акушеров в Кронштадте

Жительница Кронштадта Ангелина Боголюбова пожаловалась на грубое обращение со стороны акушеров городской больницы. Она заявила, что медики оскорбляли ее и били по лицу. В медучреждения все обвинения опровергли.

По словам Боголюбовой, роды у нее начались внезапно в ночь на 22 октября 2021 года. Девушка вызвала скорую, которая отвезла ее в городскую больницу Иоанна Кронштадтского.

«Приехав в роддом, меня с порога начали оскарблять, <…> говоря, что если я не успокоюсь буду рожать на этом грязным ковре, который собственно находится в холле, при входе. Во время всего процесса воды шли обильно, меня просили стоять на одном месте, по причине [того], что я капаю им на пол. [Сказали, что] мыть за мной никто не обязан», — рассказала Боголюбова в группе «Подслушано в Кронштадте» во «ВКонтакте».

Она добавила, что ее в грубой форме просили закрыть рот и не кричать, а также оскорбляли как никогда в жизни. Как заявила девушка, одна из сотрудниц больницы назвала ее «малолетней дыркой». После родов Боголюбова подписала заявление об отсутствии претензий, чтобы скорее покинуть больницу.

Позже пресс-секретарь администрации Кронштадта Андрей Медянников сообщил, что в больнице провели проверку.

«Проверка проведена. Факты, указанные бывшей пациенткой, не подтвердились», — заверил он издание «Подъем».

Теперь руководство больницы намерено подать в суд на Боголюбову, чтобы защитить свою репутацию.

«Факты, указанные в обращении, не подтвердились. Эта информация порочит имя акушерско-гинекологического отделения больницы, и руководство оставляет за собой право обратиться в суд», — сказал лавный врач больницы Святого Праведного Иоанна Кронштадтского Юрий Новик «Невским новостям».

Он подчеркнул, что девушка вела себя агрессивно и очень эмоционально. Несмотря на это, медики оказали ей всю необходимую помощь. После родов девушка извинилась за свое поведение.