Билеты стали дешевле

Группа «Аэрофлот» сделала перелет в Америку, Индию, Таиланд и по другим дальнемагистральным направлениям с вылетом из Москвы и Санкт-Петербурга дешевле.

Сэкономить компания предлагает на багаже. С 24 декабря можно купить билет без включенной в тариф нормы провоза регистрируемого багажа, а только с ручной кладью. Одно место весом 10 килограммов для класса «Эконом» пассажир может по-прежнему взять с собой. Тариф «Лайт» вводят также и для дочерних компаний — «Россия» и «Аврора».

Новая опция удобна для тех пассажиров, кто путешествует семьей, и количество багажных мест обычно меньше, чем один на каждого члена семьи.

При необходимости пассажир может оплатить перевозку багажа со скидкой на сайте «Аэрофлота» или в мобильном приложении. Скидку можно получить даже в день вылета.

«Аэрофлот» входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира. В 2018 году группа «Аэрофлот» перевезла 55 миллионов пассажиров. Авиаперевозчик удостоен высшей оценки «пять звезд» за пунктуальность полетов от британского аналитического агентства OAG.