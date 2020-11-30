Билеты онлайн и никакой толкучки. Как работают московские катки в пандемию

В разгар пандемии коронавируса все общественные места работают по новым правилам, в том числе и московские катки. Например, купить билет можно только онлайн, и для этого нужно подтвердить отсутствие симптомов ОРВИ, а возраст должен быть меньше 65 лет.

Корреспондент «360» Наталья Владимирова лично проверила, как на катках соблюдают правила. Перед выходом на лед сотрудник замеряет всем температуру. Однако неизвестно, способно ли устройство корректно работать на морозе. На ледовую площадку пускают не всех — нельзя допустить, чтобы катки были забиты до отказа.

Также выяснилось, что перчатки посетители снимают только когда зашнуровывают коньки. А еще по правилам коньки должны обрабатывать после каждого нового использования.

«На самом катке не обязательно находиться в масках и перчатках. И вообще как таковых других каких-то правил безопасности я здесь не вижу», — передает корреспондент.

Москвичи отнеслись к правилам с пониманием и не стали их игнорировать. В выходной день на катке было действительно довольно свободно.