Билеты на рейсы «Победы» за рубежом подорожают на 40%

Российский лоукостер «Победа» из-за решения суда поднимет цены на билеты в Россию из зарубежных аэропортов на 40%. Перевозчику запретили взимать с пассажиров 25 евро за регистрацию на стойках воздушных гаваней за рубежом.

Как рассказала «Ведомостям» представитель «Победы» Елена Селиванова, теперь авиакомпания будет включать эту сумму в стоимость перелета.

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«Каждый иностранный аэропорт устанавливает свой размер платы за регистрацию на стойках, в среднем это составляет около 25 евро», — приводит издание слова Селивановой.

Собеседница отметила, что в России регистрация на стойке не является отдельной услугой — плата за нее включена в общие сборы, а также в стоимость билетов.

Авиакомпания исполнит решение Московского городского суда, который 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил «Победе» брать с пассажиров эти сборы.

Селиванова отметила, что сейчас 90% пассажиров регистрируются онлайн (такая возможность появилась год назад) и вообще не платят 25 евро. Теперь раскошелиться придется всем. Новые цены начнут действовать с 28 октября 2019 года.

Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков заявил «Ведомостям», что руководство лоукостера категорически против того, чтобы клиенты платили за услуги, которыми не пользуются.

«Решение суда убивает эту философию… К сожалению, нас заставили отказаться от этой общемировой практики и вынуждают увеличить тарифы для всех клиентов, даже если они регистрируются самостоятельно онлайн», — сказал Калмыков.

«Победа» — «дочка» «Аэрофлота». Это четвертый по величине перевозчик в стране после материнской компании, S7 Airlines и «России»