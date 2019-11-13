«Билетную мафию» ждут дополнительные штрафы

Закон о борьбе со спекулянтами дополнили. Теперь за нарушение требований к продаже и возврату театральных билетов будут серьезно штрафовать. Поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.

Изменения уже одобрены Госдумой в первом чтении, сообщил «Коммерсант». Они устанавливают штрафы для тех, кто продает билеты, но не имеет на это права, по завышенной цене. Наказание предусмотрено и за оказание сопутствующих услуг дороже 10% от цены билета.

Физическим лицам придется заплатить от 100 до 300 тысяч рублей, должностным — от 150 до 400 тысяч. Для индивидуальных предпринимателей установлен размер штрафа в пределах 200-500 тысяч, а для юридических лиц — от 700 тысяч до миллиона рублей.

Театры, музеи или распространители билетов должны будут выплатить штраф за отказ возместить их полную стоимость, если мероприятие отменено или перенесено. Для должностных лиц сумма штрафных санкций начинается от 50 до 100 тысяч, для ИП — 100-200 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Депутаты Госдумы прокомментировали закон о борьбе с «билетной мафией» Подробнее

В Минкультуры заметили, что учреждения культуры терпят «гигантский ущерб» из-за перекупщиков. Фактического доступа в театр из-за них лишаются и россияне с невысокими и средними доходами. По словам авторов законопроекта, иногда при перепродаже билеты в Большой театр, например, стоили до 1150 тысяч рублей. При этом максимальная их стоимость, установленная театров, — 12 тысяч.

Закон против «билетной мафии» в России вступил в силу 1 сентября.