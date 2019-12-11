Билан отказался выступать на шоу звезд Евровидения с участием Лазарева

Фестиваль звезд музыкального телеконкурса Евровидение разных лет пройдет без участия российского певца Димы Билана. У него было две причины, чтобы разорвать контракт с организаторами.

«К сожалению, мы должны сообщить вам, что Дима Билан разорвал контракт и не будет присутствовать на концерте по двум причинам: во-первых, он был не единственным русским артистом в шоу, а во-вторых, его имя было напечатано недостаточно большим шрифтом на афише», — приводит портал Oikotimes текст сообщения организаторов фестиваля Het Grote Songfestivalfeest 2019. Это мероприятие состоится 15 декабря в Амстердаме.

Билан принимал участие в Евровидении дважды: в 2006 и 2008 годах. По результатам дебютного выступления на конкурсе он занял второе место и стал победителем шоу два года спустя.

На концерте также выступит Сергей Лазарев. Он тоже дважды представлял Россию на Евровидении. В 2016 и в 2019 годах жюри присудило певцу третье место.

Дима Билан прославился на всю Россию после выхода его дебютного альбома «Я ночной хулиган» в 2003 году. Лазарев выпустил первую сольную пластинку Don’t Be Fake в 2005 году. До этого он выступал в составе поп-дуэта Smash! вместе с Владиславом Топаловым.