«Билайн» устроит проверку из-за сообщений об утечке данных клиентов

«Билайн» проведет внутреннюю проверку после сообщений об утечке данных своих клиентов. После этого компания не исключила дальнейшего обращения в полицию.

По словам представителей оператора, в «Билайне» обеспокоены этой ситуацией, но хотели бы напомнить, что кража любой информации, связанной с данными клиентов, является уголовно наказуемой, сообщил ТАСС.

«По результатам внутренней проверки мы не исключаем того, что обратимся в правоохранительные органы для проведения расследования этого инцидента», — подчеркнули в компании.

По данным «Билайна», в базе могут содержаться технические логи небольшой части абонентов фиксированного интернета оператора.

Ранее об утечке данных миллионов абонентов «Билайна» сообщил у себя в Twitter эксперт по информационной безопасности Security Discovery Боб Дьяченко. По его словам, в открытом доступе в Сети оказалось 4,1 терабайта информации о клиентах этого сотового оператора. В том числе там были серии и номера паспортов, имена, фамилии, даты рождения, номера телефонов и адреса электронной почты.

«Я думаю, что не будет преуменьшением сказать, что RU-версия инцидента с данными, похожими на T-Mobile, скоро будет раскрыта. Один из крупнейших мобильных операторов RU, предоставляющий свои репозитарии размером с ТБ с PII миллионов пользователей, и их поддержка заботится только об обслуживании клиентов на русском языке», — отметил он.

Там же Дьяченко выложил скриншот ответа чат-бота «Билайна», который не стал реагировать на сообщение об утечке, потому что оно было написано на английском.