«Билайн» улучшил качество голосовой связи

Компания завершила перевод абонентов на новую платформу Huawei. Смартфонами с поддержкой 4G пользуются практически 100% абонентов, поэтому еще больше людей смогут оценить удобство услуги и новое качество голоса.

Звонки по телефону и стабильный интернет — два главных инструмента для работы или учебы на удаленке. В период пандемии востребованность голосовых услуг значительно выросла — от 10 до 25% в зависимости от региона. Чтобы улучшить качество связи, «Билайн» начал строить новые станции в три раза быстрее и продолжил модернизировать существующие технологии. Например, услуга VoLTE, которая позволяет совершать звонки в сети 4G, теперь работает на новой платформе Huawei.

«Новая платформа компании Huawei, на базе которой реализована услуга VoLte, обеспечивает необходимую емкость, преемственность сети следующего поколения и в целом поддерживает технологическое развитие инфраструктуры „Билайн“», — отметил Алексей Филатов, заместитель директора департамента по работе с ключевым клиентом «ВымпелКом» компании Huawei.

При голосовых вызовах в 4G не тратится время на переключение сети, поэтому соединение с собеседником происходит мгновенно. Качество передачи звука улучшается за счет технологии HD Voice, создается эффект живого присутствия во время разговора. При этом можно продолжить пользоваться интернетом.

«Для того чтобы расширять непрерывность пользования нашими услугами и в принципе нашему абоненту иметь непрерывность связи, мы не только строим новую сеть, но и совершенствуем существующую инфраструктуру. Мы постоянно работаем над технологическими решениями и над услугами, которые позволяют нашим клиентам постоянно находиться на связи», — подчеркнул Дмитрий Машин, директор московского региона ПАО «ВымпелКом».

Услуга VoLTE доступна там, где есть 4G. При этом она не расходует интернет-трафик из тарифа. На смартфонах, поддерживающих технологию, подключение может произойти автоматически. На некоторых моделях нужно вручную выбрать VoLTE в настройках.