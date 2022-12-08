Общество 08 декабря 2022, 23:20 «Билайн» сохранит свой бренд после продажи «Билайн» не будет менять бренд после продажи российскому менеджменту РИА «Новости»

Читать 360tv в

«Билайн» не планирует вносить кардинальные изменения в свой бренд после того, как станет собственностью российского менеджмента. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Торбахов, его слова привел ТАСС.

«Самое ценное, что у нас есть, — это клиенты, сотрудники и бренд», — отметил он.

Реклама

По словам Торбахова, после завершения сделки «Вымпелком» также будет делиться финансовой отчетностью.

Реклама

Ранее топ-менеджмент «Билайна» сообщил о подготовке сделки по выкупу «Вымпелкома» с нидерландским холдингом Veon. После продажи актива он «заработает» 130 миллиардов рублей. Сделку планируется заверить до лета следующего года. Генеральный директор группы Veon Каан Терзиоглу считает выкуп «Вымпелкома» самым лучшим решением в современных реалиях.

В начале ноября сообщалось, что владелец «Билайна» Veon решил продать российские активы. Как только стало известно о старте конкурентного процесса, акции компании преодолели 10% барьер в продажах.