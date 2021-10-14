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    14 октября 2021, 12:55

    «Билайн» провел первый за 16 лет ребрендинг

    Компания Билайн впервые за 16 лет обновила бренд, логотип и слоган

    Ольга Назаркина

    «Билайн» отказался от слогана «Живи на яркой стороне» и представила свой новый логотип. Ребрендинг призваны проиллюстрировать начало масштабных изменений, заявили представители компании.

    «Билайн» провел первый за 16 лет ребрендинг

    «Суть обновленного бренда отражена в новом слогане— „На твоей стороне“», — сообщается в официальном Telegram-канале «Билайна».

    В компании считают, что этот посыл будет транслироваться не только через коммуникацию, визуальную айдентику и продукты, но и через сервисы и опыт взаимодействия с брендом.

    Фирменные цвета логотипа остались прежними, но, как считают в пресс-службе, у него появилась динамичность и живость.

    «В имиджи приходит фирменный градиент. В этот градиент мы вложили свою любовь к нашим клиентам, ведь в каждом из них мы видим индивидуальность, внутренний свет», — пояснили в релизе.

    По словам директора по бренду и маркетинговым коммуникациям «Билайна» Юлии Галиной, компания рассчитывает, что увидев обновленный брендинг, логотип, клиенты поймут, что «Билайн» меняемся и старается стать лучше.

    Разработкой обновленного бренда занималось агентство Contrapunto, за рекламные кампании отвечало агентство Leo Burnett Moscow.