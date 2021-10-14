«Билайн» провел первый за 16 лет ребрендинг

«Билайн» отказался от слогана «Живи на яркой стороне» и представила свой новый логотип. Ребрендинг призваны проиллюстрировать начало масштабных изменений, заявили представители компании.

«Суть обновленного бренда отражена в новом слогане— „На твоей стороне“», — сообщается в официальном Telegram-канале «Билайна».

В компании считают, что этот посыл будет транслироваться не только через коммуникацию, визуальную айдентику и продукты, но и через сервисы и опыт взаимодействия с брендом.

Фирменные цвета логотипа остались прежними, но, как считают в пресс-службе, у него появилась динамичность и живость.

«В имиджи приходит фирменный градиент. В этот градиент мы вложили свою любовь к нашим клиентам, ведь в каждом из них мы видим индивидуальность, внутренний свет», — пояснили в релизе.

По словам директора по бренду и маркетинговым коммуникациям «Билайна» Юлии Галиной, компания рассчитывает, что увидев обновленный брендинг, логотип, клиенты поймут, что «Билайн» меняемся и старается стать лучше.

Разработкой обновленного бренда занималось агентство Contrapunto, за рекламные кампании отвечало агентство Leo Burnett Moscow.