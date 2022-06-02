«Билайн» и «Студия Артемия Лебедева» подписали национальный инклюзивный договор

2 июня на площадке Форума решения социальных задач состоялась торжественная церемония подписания национального инклюзивного договора.

Национальный инклюзивный договор — это общественный договор, который разработало Агентство стратегических инициатив в рамках проекта «Открыто для всех». Присоединиться к такой форме договора может любая компания, признающая важность инклюзивного подхода к бизнесу и повышает доступность товаров, услуг и сервисов для людей с инвалидностью.

Ранее договор подписали ОАО «РЖД», Благотворительный фонд «Вклад в будущее» (Сбер), WorldSkills Russia и Университет 20.35.

Кроме ПАО «ВымпелКом» и «Студии Артемия Лебедева», в этот день к договору присоединились проект Everland, Центр «Инклюзион» и инклюзивный кинотеатральный проект «ВзаимоДействие». Эти организации имеют большой опыт инклюзивных программ и готовы делиться знаниями с участниками проекта «Открыто для всех».

С 2007 года «Билайн» (ПАО «ВымпелКом») развивает инклюзивный сервис. Компания создала единую систему доступных сервисов Билайн.Инклюзия, которая включает услуги и технологии для клиентов с инвалидностью.

Также компания поддерживает развитие системы инклюзивного трудоустройства совместно с Everland, инвестирует в высокотехнологичные проекты и разработки в медицине и реабилитации. Одним из таких проектов стал совместный с резидентом Сколково компанией «Моторика» проект по развитию системы удаленного мониторинга высокотехнологичных протезов рук. Не менее полезным стал проект поддержки решения Autism care (переносное устройство и цифровая система для заботы о детях с аутизмом).

«Студия Артемия Лебедева» давно работает над решением проблем инклюзивного дизайна и веб-инклюзии. Компания представила концепцию нового символа доступной среды вместо образа человека в инвалидной коляске.

Совместно с фондом «Со-единение» студия разработала гид по адаптации сайтов для людей с проблемами слуха и зрения. Этот проект получил в 2021 году премию Рунета. Кроме того, в студии создали образовательный портал для людей с нарушениями зрения «Академия», а также для специалистов, работающих с такими людьми.

«Инклюзион» и «ВзаимоДействие» — театральные проекты. Они создают спектакли с участием актеров с инвалидностью. Спектакли ставят известные режиссеры. Постановки входят в репертуар самых разных театров и участвуют в престижных театральных фестивалях.

Национальный инклюзивный договор можно подписать в электронной форме на сайте проекта открытодлявсех.рф.