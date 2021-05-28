Бабушку, которая сорвала прямое включение омским телевизионщикам, поместили на обследование. Раньше она уже наблюдалась у врачей. Все местные жители знают о ней, но для журналистов это стало неожиданностью. Подробностями инцидента поделилась с «360» корреспондент Анна Кокорина.

По словам девушки, бабушку никто не провоцировал и не обижал. Все случилось молниеносно. Она готовилась к эфиру, а женщина в это время шла по площади. Внезапно она сменила траекторию, приблизилась к ним и стала наблюдать за происходящим.

«Сначала я подумала, что это одна из тех жителей, которые, увидев телевидение, как правило, начинают рассказывать о своих проблемах, жалобах. Я подумала, что закончу включение и пообщаюсь с ней, потому что бабуля настойчиво стояла», — рассказала Кокорина.

Так продолжалось еще некоторое время, затем бабушка начала бубнить себе под нос: «Пошли вон», а потом просто ворвалась в эфир. Тогда съемочная группа ретировалась в дом культуры. Там они сообщили о случившемся полицейским.

«Нам сказали, что это местная сумасшедшая бабушка. Вообще, она не буйная и, в принципе, не вредная. Потом, когда мы уже уезжали, водители рассказали, что еще до встречи с нами эта женщина ходила улице рядом с площадью, где стоял кортеж. Била по капотам машин. Ругалась, материлась и требовала, чтобы они уезжали», — добавила Анна.

По ее словам, после прямого включения бабушка их не преследовала. Она успокоилась и осталась на площади.

«Еще забавный казус. Ее мат в эфире „закрякали“, многие думают, что у нее гусь в сумке. Но это не так», — со смехом добавила девушка.

После того, как инцидент получил такой резонанс, с журналистами связались полицейские и сообщили, что провели проверку.

«Вроде бабушку поместили в лечебницу, где она пройдет обследование. Но она и так регулярно наблюдается. Они про нее все знают. Просто мы не знали», — заключила Кокорина.