Российским любителям фастфуда подарили надежду на возвращение бургера «Биг Мак» и мороженого «Макфлурри», но уже под новыми названиями. Головная компания сети ресторанов «Вкусно — и точка» подала в Роспатент заявку на регистрацию торговых марок «Биф Хит», «Биг Хит» и «Айс де Люкс». Об этом со ссылкой на данные ведомства сообщил РБК.

В пресс-службе сети ресторанов подтвердили, что речь идет о новых вариантах популярного бургера и мягкого мороженого с разными вкусами. Обновленное меню пока находится в статусе разработки.

Изначально генеральный директор сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев отмечал, что сложности в производстве «Биг Мака» связаны с оригинальным соусом, который требуется заменить не в ущерб вкусу бургера. С «Макфлурри» проблемы возникли из-за патентованной технологии с проворачиванием ложки. В новом виде мороженого появится другой эффект.

После ухода «Макдоналдс» из России бизнес выкупил предприниматель Александр Говор, один из крупнейших франчайзи сети. Он сменил бренд ресторанов на «Вкусно — и точка» и пообещал, что сохранит большую часть классического меню.

Практически сразу после открытия новой сети стало известно о возвращении бургера «Биг Тейсти» под новым названием «Биг Спешл».