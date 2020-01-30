Ледышка из тысяч книг. В РАН рассказали о судьбе изданий из сгоревшей библиотеки ИНИОН

30 января 2015 года в здании ИНИОН случился пожар. Из-за огня обрушилась кровля и фрагменты стены. Эта библиотека, расположенная на Нахимовском проспекте в Москве, являлась четвертой по объему фондов в стране. Из 14,2 миллиона книг на русском, европейских, восточных, а также древних языках около пяти миллионов было утрачено.

Как сообщила Людмила Тихонова, продолжаются работы по возведению нового здания библиотеки. Некоторые экземпляры книг специалисты пытаются восстановить.

«Значительная часть (книг — ред.) у нас находится в холодильнике… Очень большой объем, несколько миллионов единиц хранения, как мы называем, а таких больших сушилок в нашей стране просто нет», — пояснила глава Фундаментальной библиотеки РАН.

Многие книги повреждены не только огнем, но и водой, которой тушили пожар. Сейчас они больше напоминают «ледышку», нежели собрание раритетных изданий. По словам Тихоновой, ведется работа по фотографированию «всего этого дела» и переводу данных в электронный вид. Это требует больших затрат как времени, так и денег. Если книги полностью не высушить, оказавшись при комнатной температуре, страницы покроются грибком.