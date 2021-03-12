Библиотекам запретят уничтожать документы времен Второй мировой войны

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий библиотекам уничтожать или списывать печатную продукцию времен Второй мировой войны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Александр Хинштейн.

Парламентарии посчитали неправильным то, что в настоящий момент книги, газеты, журналы, листовки, плакаты и любая другая советская печатная продукция, изданная в годы Второй мировой войны, никак не защищаются государством. Хинштейн подчеркнул, что это важнейшие исторические документы.

«То есть за поджаренную на Вечном огне сосиску человека привлекут к ответственности, а за костер из листовок и плакатов времен ВОВ нельзя даже погрозить пальцем», — указал депутат.

Библиотеки, согласно проекту закона, должны будут обеспечивать сохранность таких артефактов, созданных в СССР в период с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. Документ подразумевает внесение поправок в закон «О библиотечном деле».

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