Библиотека имени Н. В. Гоголя в Петербурге стала одним из самых популярных мест для изучения языков | 360°

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Библиотека имени Н. В. Гоголя в Петербурге стала одним из самых популярных мест для изучения языков

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Центральная районная библиотека имени Н. В. Гоголя, Библиотека имени Маяковского и Центр Британской литературы МЦБС имени Лермонтова стали самыми популярными местами для изучения иностранных языков в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Peterburg2.

Популярность данных учреждений обусловлена тем, что они являются бесплатными и общедоступными, рассказало ИА Nation News.

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Также известно, что педагоги-волонтеры из организации Language Free проводят бесплатные занятия по изучению иностранных языков. Единственной оплатой труда для них являются донаты от посетителей.

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