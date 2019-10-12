Библиотека, букмекерская контора или просто подвал? Игорный клуб разоблачили в Мытищах

В Мытищах обнаружили незаконный игорный клуб. Подпольное учреждение, которое не очень старательно замаскировано под букмекерскую контору, находится на улице Семашко. Прошлым вечером активисты вместе со съемочной группой «360» попытались прикрыть заведение.

Игорный клуб в Подмосковье практически не отличить от библиотеки: компьютеры, ресепшн, несколько посетителей. Только один нюанс: читательский билет не нужен, а активистам и камерам тут не рады.

Охрана заведения среагировала быстро. Камера и оператор для этих людей — почти как красная тряпка для быка. Сотрудники вместе с охраной попытались замести следы: унесли компьютеры в туалет. На выходе из уборной к охране заведения подоспело подкрепление. После этого все двери — а их на пути в мытищинский Лас-Вегас несколько — начисто замуровали, попутно пожелав нежданным гостям «всего хорошего».

«Про это точку знают все вокруг. Здесь и активисты были, и сотрудники полиции. Да и людей сюда приходит достаточно много. Но если бы нечего было скрывать, наверное, не было бы такого поведения. Мы видели бега какие-то непрекращающиеся. Игры, которые по всем признакам являются азартными», — сказал член совета при председателе СФ РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества Павел Сычев.

После того, как все закончилось, на место приехал участковый, предложил написать заявление, что и было сделано.

«Они, наверное, сейчас уйдут на закрытый режим на пару дней, потом опять будут открываться. Нам главное добиться, чтобы этого не произошло. Пусть здесь будет что-то более социальное: магазин, аптека, что-то более полезное для людей», — отметил член совета при председателе СФ РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества Павел Сычев.

После визита в игорный клуб с активистами связались сотрудники отдела экономической безопасности. Они сообщили, что уголовное дело на контору уже заведено. Однако работа продолжается — несмотря ни на что.