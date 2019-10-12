Библиотека, букмекерская контора или просто подвал? Игорный клуб разоблачили в Мытищах
Игорный клуб в Подмосковье практически не отличить от библиотеки: компьютеры, ресепшн, несколько посетителей. Только один нюанс: читательский билет не нужен, а активистам и камерам тут не рады.
Охрана заведения среагировала быстро. Камера и оператор для этих людей — почти как красная тряпка для быка. Сотрудники вместе с охраной попытались замести следы: унесли компьютеры в туалет. На выходе из уборной к охране заведения подоспело подкрепление. После этого все двери — а их на пути в мытищинский Лас-Вегас несколько — начисто замуровали, попутно пожелав нежданным гостям «всего хорошего».
«Про это точку знают все вокруг. Здесь и активисты были, и сотрудники полиции. Да и людей сюда приходит достаточно много. Но если бы нечего было скрывать, наверное, не было бы такого поведения. Мы видели бега какие-то непрекращающиеся. Игры, которые по всем признакам являются азартными», — сказал член совета при председателе СФ РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества Павел Сычев.
После того, как все закончилось, на место приехал участковый, предложил написать заявление, что и было сделано.
«Они, наверное, сейчас уйдут на закрытый режим на пару дней, потом опять будут открываться. Нам главное добиться, чтобы этого не произошло. Пусть здесь будет что-то более социальное: магазин, аптека, что-то более полезное для людей», — отметил член совета при председателе СФ РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества Павел Сычев.
После визита в игорный клуб с активистами связались сотрудники отдела экономической безопасности. Они сообщили, что уголовное дело на контору уже заведено. Однако работа продолжается — несмотря ни на что.