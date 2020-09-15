Биатлонист Шипулин в третий раз стал отцом

Знаменитый биатлонист Антон Шипулин и его жена Луиза стали многодетными родителями. У них родился сын. Он стал третьим ребенком в семье.

О радостном событии сообщил сам Шипулин на своей странице в Instagram. Ребенка назвали Максимом. Он родился с весом 3398 граммов и ростом 51 сантиметр.

«Как же кайфово через несколько минут после родов положить его на грудь», — подписал фото сыном спортсмен.

Антон и Луиза Шипулины поженились в 2015 году. Тогда у них родился первенец — сын Сергей. В феврале 2019 года на свет появилась дочка Мира.

Этим летом семья Шипулиных заразилась коронавирусом. Это произошло во время отдыха в Сочи. Супругу биатлониста тогда поместили в больницу, а он, дети и теща находились в самоизоляции.

Антон Шипулин — абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008 года. В 2010 году он завоевал бронзу на Олимпийских играх в эстафете. Шестикратный чемпион мира по биатлону. В частности, в 2017-м спортсмен стал чемпионом мира в эстафете.