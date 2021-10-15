Беззвучные эфиры и подсказки для хейтеров. В TikТok рассказали о борьбе с травлей и ненавистью

Россия оказалась на четвертом месте в мире по количеству удаленных видео в ТikТоk за нарушение правил платформы. Об этом сообщили представители платформы. По их данным, во втором квартале этого года было удалено 4 759 623 ролика, что на 27% больше показателей первого квартала.

В компании также рассказали, что продолжают усовершенствовать механизмы защиты от травли и ненависти. В частности, была добавлена новая функция для прямых эфиров — «Беззвучный режим».

С ее помощью во время трансляций можно отключить комментарии. Ограничение можно установить на несколько секунд, минут или на время всего эфира. Причем история комментариев хейтера удалится.

Ранее, чтобы снизить количество негативных высказываний в соцсети, у пользователей появилась функция с подсказками, которая предлагала ему подумать, а точно ли он хочет публиковать то или иное высказывание. Результат от ее появления был неплохой: четверо из 10 человек решили отозвать и отредактировать свой комментарий.

По словам представителей TikTok, с публикацией агрессивных видео с буллингом они стараются бороться еще до того, как на них кто-то пожалуется.

«73,3% видео с притеснением и травлей были удалены еще до появления жалоб на них. <…> Также мы удалили 72,9% роликов с проявлением ненавистнического поведения», — уточнили в компании.

В общей сложности с апреля по июнь на платформе было удалено 81 518 334 видео за нарушение правил сообщества или пользовательского соглашения. Это менее 1% от всех видео, загруженных в соцсеть. Из этих видео 93% были удалены в течение суток после публикации.