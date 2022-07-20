Александр Залдостанов, основатель байкерского клуба «Ночные волки», сообщил «360», что в европейских домах членов его команды начались обыски. Он назвал происходящее психологической атакой.

Такое усиленное внимание, по мнению Залдостанова, происходит из-за боязни противодействия.

Законов никаких не нарушали, это просто психологическая атака, усиление внимания к нам. Боятся противодействия, поэтому беснуются от бессилия Александр Залдостанов основатель байкерского клуба «Ночные волки».

Он рассказал, что в домах некоторых его коллег забрали всю технику, а самих байкеров обвинили в шпионаже.

Ранее уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» по российским немцам Евгений Шмидт сообщил, что защитой прав русских в стране займется новая НКО.