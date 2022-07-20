«Беззаконие и беспредел». Байкер Хирург — об обысках в домах «Ночных волков» в Европе
Глава «Ночных волков» сообщил об обысках в домах российских байкеров в Германии
Александр Залдостанов, основатель байкерского клуба «Ночные волки», сообщил «360», что в европейских домах членов его команды начались обыски. Он назвал происходящее психологической атакой.
Такое усиленное внимание, по мнению Залдостанова, происходит из-за боязни противодействия.
Законов никаких не нарушали, это просто психологическая атака, усиление внимания к нам. Боятся противодействия, поэтому беснуются от бессилия
Александр Залдостанов
основатель байкерского клуба «Ночные волки».
Он рассказал, что в домах некоторых его коллег забрали всю технику, а самих байкеров обвинили в шпионаже.
Ранее уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» по российским немцам Евгений Шмидт сообщил, что защитой прав русских в стране займется новая НКО.