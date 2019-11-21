Безымянным скверам и садам Санкт-Петербурга дали названия
Безымянные сады и скверы Санкт-Петербурга получат названия. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
По информации ИА Nаtiоn Nеws, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства. Теперь 31 зеленое насаждение в городе получит свое название.
Сквер на перекрестке Кемской и Динамовской улиц назвали в честь советского футбольного вратаря, и радио- и телекомментатора Виктора Набутова. А сад между улицей Демьяна Бедного, улицей Ольги Форш и проспектом Просвещения получил название Сад Прометей. Это имя одного из титанов древнегреческой мифологии.
Полный список объектов опубликован на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.