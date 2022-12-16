16 декабря 2022, 10:08
Безвизовый режим может появиться между Россией и всеми странами Персидского залива
Замглавы МИД России Михаил Богданов рассказал, что в настоящий момент дипломаты ведут переговоры об установлении безвизового режима со всеми странами Персидского залива. Об этом написало РИА «Новости».
«Практически со всеми странами Персидского залива прорабатывается безвизовый режим — Бахрейн, Саудовская Аравия», — процитировала радиостанция «Говорит Москва» Богданова.
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По его словам, перспективы в данном вопросе весьма положительные.
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МИД РФ
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