Безвизовые поездки между Россией и Китаем приостановлены

Соответствующий указ появился на сайте Правительства РФ. В документе сказано, что ФСБ страны должна начать выполнять поручение 2 февраля с 00:00 по местному времени.

МВД поручено временно перестать выдавать гражданам КНР рабочие приглашения на въезд в Россию, разрешений на использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам. Речь идет обо всех гражданах Китая, кто сейчас находится за пределами РФ.

Министерство иностранных дело страны должно временно прекратить выдавать китайцам рабочие визы. Ведомство должно поставить в известность Пекин, подчеркнув, что эти меры временные.

Правительство приняло такое решение из-за распространения в Китае ранее неизвестного вида пневмонии. От заболевания погибли уже 259 человек, еще почти 12 тысяч заражены. Во многих странах мира зафиксированы первые случаи заражения. В России обнаружили двоих заболевших — оба граждане КНР.