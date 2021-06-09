Безусловный доход в 10 тысяч рублей могут ввести в РФ

В России хотят предложить ввести безусловный базовый доход в размере 10 тысяч рублей. С такой инициативой к правительству намерены обратиться депутаты Госдумы.

Как сообщила газета «Известия», по расчетам фракции «Справедливая Россия», каждый год на эти нужды потребуется выделять до 18 триллионов рублей. Их коллеги в парламенте согласны, выплаты нужны, однако отмечают, что нужно четко рассчитать план финансирования.

Такие расходы пока невозможно реализовать из-за ограниченности бюджета, считают в экспертном сообществе. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на ПМЭФ, заявил, что выплата безусловного базового дохода для каждого россиянина в перспективе станет реальностью.

Безусловный базовый доход — это социальная концепция, которая предлагает регулярную выплату определенной суммы каждому члену сообщества со стороны государства. Средства начисляются всем, вне зависимости от уровня дохода, а также без необходимости выполнения работы.

Россиянам будут автоматически перечислять социальные выплаты через госуслуги. Для этого на сайте сделают дополнительную функцию. Для автоматических перечислений нужно будет предоставить реквизиты счета. Чтобы это сделать, на госуслугах введут дополнительный сервис — согласие на проактивное получение соцвыплат. Если реквизиты изменятся, то правки можно будет внести онлайн.