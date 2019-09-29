Безумная конюшня. Нижегородец включает соседям лошадиное ржание

Житель Нижнего Новгорода Юрий Кондратьев планомерно изводит соседей по подъезду. Он включает им на всю громкость лошадиное ржание. Запись проигрывается ежедневно в течение нескольких часов.

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Ржание из квартиры Кондратьева разносится по всему подъезду с 17 до 21 часа в будни и с 11 до 23 часов в выходные. Звуки слышат даже жители первого этажа — сам он живет на восьмом.

За пару лет до лошадиного ржания мужчина включал соседям классическую музыку, затем перешел на Rammstein.

По словам жильца, эти звуки «бесят его меньше», чем топот соседей сверху.

«У меня два варианта: либо сидишь дома в берушах и наушниках, слушаешь их топот, когда они вчетвером орут и носятся по квартире, либо слушаешь громкую музыку», — заявил Кондратьев журналистам программы «Кстати Нижний Новгород».

В репортаже показали огромную колонку, лежащую на полу так, чтобы звук был направлен наверх.

Жительница дома Елена Шмелева рассказала «Вестям», что мужчина жалуется на ее семью.

«В шесть утра просыпаемся, топаем, как лошади, как он говорит и до девяти утра ему мешаем спать. Мы с мужем просыпаемся на работу, мои дети собираются в детский сад, в семь часов мы все выходим, то есть спи спокойно», — сообщила она.

Вызовы полиции бороться с лошадиным ржанием не помогают. В течение года в отношении шумного жильца было составлено три протокола. Суд назначил ему штраф в размере 5 тысяч рублей.