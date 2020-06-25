Безруков проголосовал на участке в Озерах. Он объяснил, почему пришел в первый же день

Актер Сергей Безруков пришел на избирательный участок в подмосковных Озерах в первый день голосования. Он решил не откладывать это дело в долгий ящик, потому что потом у него может не быть времени.

«Проголосовал в первый день, потому что потом времени может не быть. Как ни странно, несмотря на то, что работы нет, тем не менее забот очень много — и с семьей связанных. В первый день, сразу», — заявил Безруков во время беседы с «360».

На маски и перчатки актер не ропщет — таковы требования, и лучше их выполнять. Безруков признался, что в дни пандемии носит с собой средства дезинфекции. Он прихватил их и на избирательный участок.

25 июня в России стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Россияне смогут выразить свое мнение по изменениям в основной закон страны до 1 июля включительно (это будет выходной день).

Из-за пандемии коронавируса голосование решили растянуть на несколько дней, чтобы обеспечить голосующим безопасность. В Общественной палате России ранее рассказали, что на участках в регионах все меры безопасности соблюдают строго: людям выдают средства индивидуальной защиты, паспорта в руки члены избирательной комиссии не просят, а полицейские дежурят в масках и перчатках. Все самые важные подробности о первом дне голосования читайте в онлайн-трансляции «360».