Безруков прочитал Гоголя на Невском проспекте

Безруков исполнил роль титульного советника. Свое выступление он записал на видео и опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Актер прочитал монолог из произведения Николая Гоголя.

Сообщается, что Безруков устроил такую «постановку» из-за отмены спектакля «Сон разума». Его не будет из-за угрозы распространения коронавируса. Свое выступление артист выложил в соцсеть под хэштегом #БесконтактныйТеатр.

Монолог начинается со слов: «Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге».

«Сегодня НЕ состоится „Сон разума“ по произведениям Гоголя… Но мы не сдаемся, добро пожаловать в наш #БесконтактныйТеатр… В роли титулярного советника — Сергей Безруков, в роли Невского проспекта — сам Невский проспект…))) Да, сегодняшний спектакль переносится на 25 июня, билеты действительны! Следующий показ — 21 апреля!», — говорится в посте Безрукова.