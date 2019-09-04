Безруков предложил брать «мзду» за выход на экраны иностранного кино
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Актер заявил, что в России пытаются подвинуть западные фильмы и прилагают к этому всяческие усилия.
«Как можем подвигаем, но ситуация до сих пор не решена. Если бы, допустим, проблема была решена в плане мзды (платы — прим. ред.). Вот если начать брать мзду, я серьезно, за прокат на нашем рынке», — цитирует ТАСС Безрукова.
Он пояснил, что бывали случаи, когда на один день попадали премьеры сразу нескольких картин. В таких случаях Минкультуры России договаривалось с иностранными прокатчиками об изменении даты.
Безруков также затронул тему телевидения. По мнению артиста, центральные каналы стали уделять меньше внимания спектаклям и российскому кино.
«Сейчас по центральным каналам вы эти спектакли не увидите. Я сам много раз приходил со смонтированным хорошим спектаклем, как кино — „не наш контент“» — поделился он.
Сергей Безруков является актером театра и кино, а также сценаристом и продюсером. На его счету десятки наград и почетных званий. В 2008 году он стал Народным артистом России.