Безруков предложил брать «мзду» за выход на экраны иностранного кино

Народный артист России Сергей Безруков предложил ввести сбор на иностранные фильмы. По его словам, западные страны должны начать платить за прокат своего кино на территории РФ.

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Актер заявил, что в России пытаются подвинуть западные фильмы и прилагают к этому всяческие усилия.

«Как можем подвигаем, но ситуация до сих пор не решена. Если бы, допустим, проблема была решена в плане мзды (платы — прим. ред.). Вот если начать брать мзду, я серьезно, за прокат на нашем рынке», — цитирует ТАСС Безрукова.

Он пояснил, что бывали случаи, когда на один день попадали премьеры сразу нескольких картин. В таких случаях Минкультуры России договаривалось с иностранными прокатчиками об изменении даты.

Безруков также затронул тему телевидения. По мнению артиста, центральные каналы стали уделять меньше внимания спектаклям и российскому кино.

«Сейчас по центральным каналам вы эти спектакли не увидите. Я сам много раз приходил со смонтированным хорошим спектаклем, как кино — „не наш контент“» — поделился он.

Сергей Безруков является актером театра и кино, а также сценаристом и продюсером. На его счету десятки наград и почетных званий. В 2008 году он стал Народным артистом России.