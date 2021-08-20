Безруков назвал возможные причины увольнений из Театра Ермоловой

Актер Сергей Безруков отреагировал на скандал с массовыми увольнениями в Театре имени Ермоловой. По его словам, у таких кадровых решений могут быть разные причины и он сам сталкивался с непростыми ситуациями в своем Губернском театре.

«Проблема, с которой неизбежно сталкивается любой худрук: он видит, что есть, увы, профнепригодные артисты, да еще на бессрочных контрактах», — объяснил Безруков в комментарии «МК».

По его словам, непригодного сотрудника нельзя уволить по суду, в то время как театральные институты выпускают молодых талантливых артистов.

«Я, например, сейчас сам взял нескольких ребят с курса Андрея Кончаловского и одного талантливого актера из Белоруссии — там закрылся театр», — поделился он.

При этом Безруков обратил внимание, что совсем иначе обстоит дело, когда худрук в угоду собственным взглядам, пристрастиям, вкусам увольняет одних и берет других. Он поддержал Олега Меньшикова, которого жестко раскритиковали из-за увольнений в Театре имени Ермоловой.

«Не берусь никого судить и не лезу в чужой огород, но давно мечтал о создании независимой комиссии, которая определяла бы квалификацию артиста, — такая экспертиза должна быть. <…> Надо давать возможность людям развиваться», — добавил Безруков.

По словам актера, репертуарный театр — это не богадельня, а завод, и на заводе все должны работать на повышение его благосостояния. Но если уж рвать отношения с участниками труппы, то лучше идти по пути обоюдного развода.

«Если прощаться, то лучше решать все полюбовно, без скандалов», — заключил он.