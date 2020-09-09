Безработным россиянам выплатят по 3 тысячи рублей на каждого ребенка

Россияне получат по три тысячи рублей к пособию по безработице на каждого ребенка. Согласно постановлению правительства, выплата поступит в сентябре.

Эти деньги станут дополнительной социальной поддержкой для 2,8 миллиона россиян, которые являются безработными и воспитывают детей младше 18 лет. Об этом говорится в официальном сообщении правительства РФ. На эти цели выделят 8,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Выплаты остаются одной из мер поддержки граждан в условиях распространения коронавируса. Ведь многие лишились работы после введения ограничительных мер по COVID-19. Пособие по безработице в России составляет 12 130 рублей. В эту сумму не входят надбавки на детей.

С 1 сентября в стране россиянам изменили социальные выплаты. Это касается пенсионеров, учителей, медиков, соцработников. В частности, пенсии должны повысить пожилым людям, справившим в августе 2020 года 80 лет.

Люди, у которых есть дети до трех лет или не старше 16, могут оформить июньскую и июльскую выплаты. Подать документы на перечисление нужно не позднее 1 октября.