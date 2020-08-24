Безработным россиянам могут дать возможность получить новую профессию. В инициативе нашли изъян

Российское правительство планирует выделить почти три миллиарда рублей для переквалификации безработных. Эксперт Олег Косырев рассказал «360», возможно ли в короткие сроки получить новую профессию и решит ли такая инициатива проблему россиян с трудоустройством.

Президент Ассоциации содействия здоровью и безопасности труда «Эталон» Олег Косырев заявил, что идея правительства России выделить деньги на переобучение россиян очень хорошая. Предполагается, что переобучением займется НКО «Союз WorldSkills». Однако Косырев отметил, что даже такая серьезная организация, как «Союз WorldSkills» не сможет охватить всю Россию. Скорее всего, переобучиться можно будет в колледжах или в обучающих центрах.

В целом, если не зацикливаться на одной организации, даже такой серьезной как «Союз WorldSkills», то инициатива вполне жизнеспособна Олег Косырев.

По мнению эксперта, если инициативу правильно организовать, подключить соответствующие центры, людей, которые помогут обращающимся за помощью сориентироваться в выборе новой профессии, тогда эта идея реализуемая. Но вряд ли можно освоить новую профессию в такие короткие сроки. Власти планируют переобучить всех желающих до конца декабря.

«Даже в советское время в ПТУ нужно было учится как минимум год или полтора», — рассказывает Косырев. Возможно, инициатива предполагает получение рабочей профессии: столяр, повар, парикмахер или лесоруб. Тогда обучение на курсах может занять немного времени.

К слову, вопрос о трудоустройстве переобученных работников никто не поднимал, неизвестно, куда их смогут потом взять. «Это другая проблема, более сложная», — считает Косырев.