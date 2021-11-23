Безработный мужчина сообщил о «минировании» ТЦ в Санкт-Петербурге
«Невские новости»: злоумышленника, который «заминировал» ТЦ в Петербурге, отправили на лечение
Безработный житель Санкт-Петербурга позвонил на номер 112 и сообщил о минировании в ТЦ «Галерея». Телефон для звонка он одолжил у одиннадцатиклассника. Об этом написали «Невские новости».
По словам подростка, к нему подошел неизвестный мужчина и попросит воспользоваться смартфоном. Затем он отошел на несколько метров и совершил звонок.
Наружные камеры наблюдения подтвердили версию, которую озвучил школьник. Также по ним удалось вычислить звонившего. Им оказался 34-летний житель Северной столицы, не имеющий работы.
Правоохранители не стали заводить уголовное дело в связи с психическим состоянием мужчины. Его направили на лечение к врачу-психиатру.