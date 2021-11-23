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    23 ноября 2021, 17:16

    Безработный мужчина сообщил о «минировании» ТЦ в Санкт-Петербурге

    «Невские новости»: злоумышленника, который «заминировал» ТЦ в Петербурге, отправили на лечение

    Оксана Лавнюженко

    Безработный житель Санкт-Петербурга позвонил на номер 112 и сообщил о минировании в ТЦ «Галерея». Телефон для звонка он одолжил у одиннадцатиклассника. Об этом написали «Невские новости».

    По словам подростка, к нему подошел неизвестный мужчина и попросит воспользоваться смартфоном. Затем он отошел на несколько метров и совершил звонок.

    Наружные камеры наблюдения подтвердили версию, которую озвучил школьник. Также по ним удалось вычислить звонившего. Им оказался 34-летний житель Северной столицы, не имеющий работы.

    Правоохранители не стали заводить уголовное дело в связи с психическим состоянием мужчины. Его направили на лечение к врачу-психиатру.