Безработный мужчина сообщил о «минировании» ТЦ в Санкт-Петербурге

Безработный житель Санкт-Петербурга позвонил на номер 112 и сообщил о минировании в ТЦ «Галерея». Телефон для звонка он одолжил у одиннадцатиклассника. Об этом написали «Невские новости».

По словам подростка, к нему подошел неизвестный мужчина и попросит воспользоваться смартфоном. Затем он отошел на несколько метров и совершил звонок.

Наружные камеры наблюдения подтвердили версию, которую озвучил школьник. Также по ним удалось вычислить звонившего. Им оказался 34-летний житель Северной столицы, не имеющий работы.

Правоохранители не стали заводить уголовное дело в связи с психическим состоянием мужчины. Его направили на лечение к врачу-психиатру.