Во время весеннего призыва к военкому Тюмени Алексею Куличкову приходили родители молодых мужчин и просили забрать их в армию. Иногда они приводили домой работников военкомата, чтобы те вручили их детям повестку о призыве.

Об этом в интервью порталу 72.ru рассказал сам военный комиссар Тюменской области. Куличков сообщил, что общался с матерями, чьи сыновья ушли служить. Ни одна из них не сказала, что армия им не пригодилась.

«Одна пришла и рассказала, что ее сын наконец-то с ней начал разговаривать. С ней, отцом и бабушкой. Молодой человек сидел в своем виртуальном мире и с родителями не общался. Прошло три месяца службы, и он каждую неделю звонит, рассказывает о своих планах. Положительный момент же», — поделился Алексей Куличков.

За время весеннего призыва было три таких случая. Родители обращаются в военкомат, когда их сыновья бросают учебу, не работают и сутками сидят за компьютером.

Правительство Таджикистана разрешило призывникам, которые не хотят служить, откупаться от армии. Чтобы получить освобождение от службы им надо заплатить в казну 160 тысяч рулей и побывать на месячных сборах.