Число зарегистрированных безработных сократилось до 3,2 млн

«На данный момент в службах занятости зарегистрированы 3,201 миллиона безработных граждан. Пик пришелся на сентябрь — свыше 3,7 миллиона», — рассказали в ведомстве.

При этом по оценке Росстата, общее число безработных в октябре составляло 4,69 миллиона человек. Служба измеряет этот показатель по методике Международной организации труда. В расчет берутся граждане страны в трудоспособном возрасте (от 15 до 72 лет), которые ищут работу и готовы немедленно к ней приступить.

Резкий рост числа зарегистрированных безработных совпал с увеличением пособия для тех, кто потерял работу после 1 марта. Пособие тогда увеличили до минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 12 130 рублей. С 1 октября эта программа поддержки в период пандемии прекратила свое действие.

К середине июня число официально зарегистрированных безработных составляло 2,4 миллиона, в августе — 3,6 миллиона, в сентябре — 3,7 миллиона, в октябре показатель снизился до 3,5 миллиона, в ноябре — до 3,2 миллиона.

«Зачем регистрироваться, если это не дает бонусов? — считает вице-президент Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. — Увеличенный формат пособий ушел, а ради стандартного пособия люди не видят смысла заниматься бюрократией».