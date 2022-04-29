Названо число официально зарегистрированных безработных россиян

Количество зарегистрированных безработных в России по данным на 25 апреля составило 681 тысячу человек. Как сообщила пресс-служба правительства России, об этом на заседании межведомственной рабочей группы по рынку труда заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что число официально зарегистрированных безработных практически не изменилось с начала марта, когда на учете состояли 682,8 тысячи человек.

«Продолжается рост числа вакансий на портале „Работа России“ — уже доступно более 1,9 миллиона предложений о работе», — рассказала Голикова.

Вице-премьер добавила, что правительство уделяет большое внимание программам переобучения россиян в рамках федерального проекта «Содействие занятости». В прошлом году курсы для получения новой профессии прошли 194 890 человек, из которых устроились на работу 170 456.

«В этом году категории участников расширены — планируется, что в течение года обучение пройдут не менее 345 тысяч человек, будут трудоустроены 258,75 тысячи», — добавила Голикова.

В заключение вице-премьер попросила руководителей регионов следить за ситуацией на рынке труда и проводить мероприятия, чтобы сохранять рабочие места для жителей.