Безработных предложили привлечь к труду на российских стройках | 360°

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Безработных предложили привлечь к труду на российских стройках

Минстрой предложил отправить безработных на стройки

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Безработных захотели отправить на российские стройки. Привлечь нетрудоустроенных людей предложили в Общественном совете при Минстрое.

Как заявили общественники, в строительной отрасли трудятся 11 миллионов человек, но требуется еще от трех до пяти миллионов специалистов. Сейчас на учете в органах занятости стоят более 1,8 миллиона человек, которые уже давно не могут найти себе работу. Девелоперы не рассматривают этих людей, так как у тех нет опыта. Общественный совет захотел создать систему привлечения безработных на стройки.

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«Необходимо трансформировать работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов. А также создать на их основе мобильные строительные бригады, которые можно будет нанимать на контрактной основе для разных проектов», — процитировали «Известия» ответственного секретаря комиссии по профобразованию Общественного совета при Минстрое Надежду Прокопьеву.

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По словам руководителя комиссии по проектному финансированию Рифата Гарипова, низкоквалифицированных строителей можно подготовить к работе довольно быстро. В качестве примера он привел укладчиков и каменщиков. На обучение рабочих более высокого уровня потребуется больше времени.

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