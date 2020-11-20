Зафиксирован резкий рост безработных барменов и диджеев

В октябре–ноябре зарегистрировано троекратное увеличение числа резюме барменов. Число ищущих работу диджеев выросло в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Аналитики связывают эту тенденцию с запретом на работу клубов и баров в ночное время.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное на сервисе поиска работы. Работники сферы рассказали, что начальство сейчас ищет способы штрафовать сотрудников и лишать заработка. Они сообщили, что «закрытые» тусовки все равно проводятся, и с приближением Нового года их станет еще больше.

В сервисе по поиску работы также сообщили, что число резюме аниматоров и танцовщиц по сравнению с прошлым годом выросло вдвое, певцов и барменов — в три раза, диджеев — в 3,5 раза, артистов — в 4,5 раза.

В основном соискатели рабочих мест специализируются на ночных клубах. Они, как последнее рабочее место, упоминаются в шесть раз чаще, чем в прошлом году.

В онлайн-сервисе услуг YouDo.com газете подтвердили, что число исполнителей в категории «мероприятия и промоакции» по сравнению с сентябрем-ноябрем прошлого года выросло на 15%.

Бартендер, исполнитель сервиса YouDo в категории «Мероприятия» Валентин Самосеев предположил, что запрет на работу в ночное время может отразиться на условиях труда и зарплате сотрудников.

«Не исключен самый печальный способ экономии для заведений — сокращение смен и числа сотрудников, а также прекращение найма нового персонала. Также, к сожалению, определенно стоит ждать и уменьшения количества ставок, лишения процентов от продаж», — отметил Самосеев.

Власти Москвы запретили работу общепита и увеселительных заведений с 23:00 по 06:00, но полностью закрывать ночные развлекательные заведения пока не собираются.