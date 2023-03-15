Общество 15 марта 2023, 11:23 Безработные смогут пройти обучение для трудоустройства на предприятиях ОПК Правительство выделит средства на обучение россиян для трудоустройства в сфере ОПК РИА «Новости»

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Российские безработные смогут пройти бесплатное обучение с последующим трудоустройством на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. На эти цели правительство выделит более 700 миллионов рублей, сообщил Telegram-канале правительства России.

«Правительство расширило меры поддержки рынка труда», — отметили в сообщении.

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Предприятия ОПК пригласят безработных на профобучение или допобразование, необходимые для дальнейшего трудоустройства. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Средства предприятиям правительство возместит за счет федерального проекта «Содействие занятости». Из бюджета выделят свыше 700 миллионов рублей. За эти деньги обучение смогут пройти более 12 тысяч человек.

Список участников программы составит Минпромторг.

С начала года число безработных россиян снизилось на 35 тысяч человек.