    15 апреля 2020, 14:04

    Безработные массово пошли в доставку еды в России

    Ольга Ситникова

    В пресс-службе компании по доставке еды отметили высокий рост желающих работать в их фирме. Однако спрос среди клиентов увеличился гораздо меньше. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Один из сотрудников службы доставки уточнил, что не боится заболеть, так как получает защитные средства от руководства. Другой отметил отсутствие людей на улицах столицы.

    «График у нас свободный. Вчера я заработал 1500 рублей. Как кто хочет, так и работает: можно один заказ за день сделать, а можно пятнадцать», — пояснил он.

    Его коллега добавил, что каждое утро им бесплатно выдают маски и перчатки, а также измеряют температуру.

    «Сейчас все очень строго. Мы стоим у ресторанов на улице, нам выносят заказы. В рестораны быстрого питания: „Макдоналдс“, KFC — мы заходим внутрь. Там нам тоже измеряют температуру, мы моем руки, и нам дезинфицируют сумки», — подчеркнул он.

    Пресс-службы компаний отметили, что число заказов выросло на десятки процентов, а курьеров стало еще больше.

    «Мы сотрудничаем с профессиональными курьерскими службами. Они говорят о значительном увеличении потока кандидатов: в некоторых городах желающих работать в доставке стало больше в 5–6 раз, — заявили в пресс-службе «Яндекс.Еды».

    По словам специалистов, многие работники приходят из отраслей, на которые сильно повлияла пандемия.

    «Есть много кандидатов из ресторанной индустрии и ритейла: заявки от организаций из этих отраслей наши партнеры рассматривают отдельно, чтобы предложить временное трудоустройство как можно большему числу людей», — уточнили в пресс-службе.