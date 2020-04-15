Безработные массово пошли в доставку еды в России

Один из сотрудников службы доставки уточнил, что не боится заболеть, так как получает защитные средства от руководства. Другой отметил отсутствие людей на улицах столицы.

«График у нас свободный. Вчера я заработал 1500 рублей. Как кто хочет, так и работает: можно один заказ за день сделать, а можно пятнадцать», — пояснил он.

Его коллега добавил, что каждое утро им бесплатно выдают маски и перчатки, а также измеряют температуру.

«Сейчас все очень строго. Мы стоим у ресторанов на улице, нам выносят заказы. В рестораны быстрого питания: „Макдоналдс“, KFC — мы заходим внутрь. Там нам тоже измеряют температуру, мы моем руки, и нам дезинфицируют сумки», — подчеркнул он.

Пресс-службы компаний отметили, что число заказов выросло на десятки процентов, а курьеров стало еще больше.

«Мы сотрудничаем с профессиональными курьерскими службами. Они говорят о значительном увеличении потока кандидатов: в некоторых городах желающих работать в доставке стало больше в 5–6 раз, — заявили в пресс-службе «Яндекс.Еды».

По словам специалистов, многие работники приходят из отраслей, на которые сильно повлияла пандемия.

«Есть много кандидатов из ресторанной индустрии и ритейла: заявки от организаций из этих отраслей наши партнеры рассматривают отдельно, чтобы предложить временное трудоустройство как можно большему числу людей», — уточнили в пресс-службе.