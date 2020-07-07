Безработного москвича ограбили на 685 тысяч рублей

В Москве у неработающего москвича украли около 685 тысяч рублей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

3 июля в полицию обратилась жена пострадавшего. Она рассказала, что 27 июня около 2:40 ее мужа ограбили. При себе у мужчины находились наличные в размере 585 тысяч и мобильный телефон. Материальный ущерб составил около 685 тысяч рублей.

Инцидент произошел на улице Ясногорская. В настоящий момент полиция проводит расследование и выясняет обстоятельства произошедшего.