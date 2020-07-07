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    07 июля 2020, 03:14

    Безработного москвича ограбили на 685 тысяч рублей

    Алла Морген, Арина Гудилова

    В Москве у неработающего москвича украли около 685 тысяч рублей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
    Безработного москвича ограбили на 685 тысяч рублей

    3 июля в полицию обратилась жена пострадавшего. Она рассказала, что 27 июня около 2:40 ее мужа ограбили. При себе у мужчины находились наличные в размере 585 тысяч и мобильный телефон. Материальный ущерб составил около 685 тысяч рублей.

    Инцидент произошел на улице Ясногорская. В настоящий момент полиция проводит расследование и выясняет обстоятельства произошедшего.