Росстат заявил о снижении безработицы и росте зарплат

В мае 2021 года уровень безработицы в России снизился до 4,9%, по сравнению с апрельскими 5,2%. Рост реальных заработных плат в стране во второй месяц весны ускорился до 7,8% в годовом выражении.

Росстат уточнил, что в мае 2021 года в РФ безработными квалифицировались 3,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные службы.

«Уровень безработицы <…> составил 4,9% (без исключения сезонного фактора)», — сказано в документе.

Специалисты отмечают, что общий уровень безработицы в России приблизился к значениям, которые были до пандемии. Если в марте 2020 года безработными считались 3,485 миллиона человек, то мае 2021-го — 3,685 миллиона.

Рост реальной заработной платы россиян в апреле ускорился до 7,8% в годовом выражении. В марте показатель находился на уровне 1,8%. Размер среднемесячной начисленной зарплаты сотрудников организаций в этом месяце составил 56 614 рублей. Это на 13,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года и на 3,1% выше мартовских показателей.