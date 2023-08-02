Общество 02 августа 2023, 20:20 Безработица вновь достигла рекордно низкого уровня в России Росстат: уровень безработицы в России обновил исторический минимум в июне РИА «Новости»

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Уровень безработицы в России в июне 2023 года снизился до 3,1%, тем самым вновь обновив исторический минимум. Данные опубликовали на сайте Росстата.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июне составил 3,1% (без исключения сезонного фактора)», — указали в ведомстве.

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По данным Росстата, общая численность безработных в июне достигла 2,4 миллиона человек. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 75,9 миллиона человек, из них 73,6 миллиона классифицировались как занятые экономической деятельностью и 2,4 миллиона — как безработные.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что безработица в России продолжает снижаться и составляет 3,2%. Реальные зарплаты впервые за пять лет «выросли двузначными темпами» — более чем на 10% в апреле, отметил он.