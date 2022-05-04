Безработица в России вышла на плато

Ситуация с безработицей в России стабилизировалась. Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Его слова процитировал ТАСС.

«Ситуация на рынке труда в России сегодня является достаточно стабильной. Мы на сегодняшний день имеем порядка 3,1 миллиона безработных граждан», — рассказал Котяков.

Он отметил, что россиян перестали высвобождать от должностей. По словам Котякова, на данный момент объем оставшихся без работы россиян больше не растет. При этом 675 тысяч жителей РФ официально зарегистрировались как безработные и находятся на соответствующем учете.

Котяков озвучил количество жителей РФ, которые находятся «в простое» или имеют неполную занятость.

«Мы видим, что у нас порядка 98 тысяч наших граждан находятся в простое, около 110 тысяч граждан находятся в формате неполной занятости на этих предприятиях», — сказал он.

По словам министра, для россиян открыто почти два миллиона вакансий по всей стране. Об этом написал RT.