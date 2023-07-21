Общество 21 июля 2023, 14:30 Безработица в России вновь достигла рекордно низкого уровня Центробанк: уровень безработицы в России обновил исторический минимум РИА «Новости»

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Уровень безработицы в России снова оказался самым низким за всю историю страны. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Регулятор указал, что дальнейшие возможности наращивания производства в российской экономике все больше ограничиваются состоянием рынка труда.

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«Безработица вновь обновила исторический минимум», — отметили в Банке России.

Нехватку рабочей силы особенно ощущают регионы, где заметно растет потребительская и деловая активность, добавили в ЦБ. Низкая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы стала дополнительным структурным ограничением, сообщили в Центробанке.

В начале июля президент России Владимир Путин говорил о рекордно низком уровне безработицы в России. На тот момент в стране официально трудились 73,4 миллиона человек, а безработными числились 2,4 миллиона. Глава государства назвал такие показатели очень хорошими.