Общество 05 июля 2023, 02:25 Безработица в России опустилась до исторически низкого уровня Мишустин: безработица в России находится на исторически низком уровне — около 3% РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уровень безработицы в России составляет 3,1-3,2%. Такие цифры в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным озвучил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова привел ТАСС.

«Ну, и рынок труда. Здесь вы хорошо знаете ситуацию. Историческая, скажем так, исторический уровень безработицы 3,1-3,2%», — сказал Мишустин.

Реклама

Как напомнил российский премьер, в России был проведен ряд совещаний, чтобы крайне аккуратно настроить систему на переподготовку кадров. В итоге правительство сделало большое количество программ для переобучения.

В июне к историческому минимуму приблизилась инфляция в России. Она составляла всего 2,9%, сообщил президент страны Владимир Путин. В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме глава государства отметил, что в стране на сегодняшний день инфляция ниже, чем во многих западных странах. Как отметил Путин, это результат коллективной работы правительства, администрации и экономического блока.