Общество 30 июня 2023, 16:33 Безработица в России достигла минимального уровня за всю историю страны Замминистра труда Мухтиярова: уровень безработицы в России в мае составил 3,2% Freepik

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Уровень безработицы в мае 2023 года оказался минимальным за всю историю страны. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации «Вопросы обеспечения занятости населения: региональный аспект».

«Буквально позавчера вышли последние исследования Росстата — 3,2% или 2,4 миллиона человек», — назвала майские цифры заместитель главы Минтруда.

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Она отметила, что эти показатели на 17,3% ниже, чем в мае 2022 года. В министерстве рассчитывают, что в ближайшее время такая ситуация сохранится, сказала Мухтиярова.

Заместитель министра добавила, что ситуация с безработицей в регионах разная. Самые низкие показатели в Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге — 1,6%. Самую высокую цифру зафиксировали в Ингушетии — 27,5%. При этом с начала года безработица в республике снизилась. Также среди регионов с высоким уровнем оказались Чечня (10,9%) и Алтай (9,2%).

Ранее аналитики сервиса HeadHunter выяснили, что россияне стали больше нуждаться в подработке. Показатель интереса к дополнительному заработку в стране оказался самым высоким за восемь лет.