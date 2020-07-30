Безработица в Курской области выросла в три раза

1 июля этот показатель составил 4,4% (16095 человек) от численности рабочей силы. В тот же период прошлого года он был равен 1,6% (6200 человек). Социолог Сергей Ширяев связал это с введенным режимом самоизоляции.

«Многие мелкие предприниматели не выдерживают арендной нагрузки и закрываются. Хотя они уже могут торговать, но у них уже не получается платить аренду», — объяснил он и добавил, что такая ситуация сложилась во многих регионах России.