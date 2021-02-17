Безос вновь оказался на первом месте среди богатейших людей мира

Основатель Amazon Джефф Безос снова оказался на первом месте в списке самых богатых людей. Это случилось за счет сокращения состояния гендиректора Tesla Илона Маска за сутки на 4,58 миллиарда долларов.

Состояние основателя Amazon, по оценке Bloomberg, равняется 191 миллиарду долларов, у Илона Маска на 1 миллиард долларов меньше. Такие данные приводятся в обновленной статистике Bloomberg Billionaires Index (BBI).

После завершения торгов на американских биржах состояние Маска оценивается в 190 миллиардов долларов. За сутки оно сократилось на 4,58 миллиарда долларов. Состояние Безоса оценивается в 191 миллиард долларов, за день оно уменьшилось на 372 миллионов долларов.

Третье место занял предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Его богатства оцениваются в 137 миллиардов, за день они сократились на 283 миллиона долларов. На четвертой позиции глава Louis Vuitton Моet Hennessy Бернар Арно с 116 миллиардами долларов. За сутки прибавка составила 2,09 миллиарда в долларовом эквиваленте.

Маск первый раз стал богатейшим человеком мира в начале 2021 года. Безос удерживал звание самого состоятельного человека планеты с 2017 года.