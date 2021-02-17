facebook_pixel
    17 февраля 2021, 08:31

    Безос вновь оказался на первом месте среди богатейших людей мира

    Гора Орлов

    Основатель Amazon Джефф Безос снова оказался на первом месте в списке самых богатых людей. Это случилось за счет сокращения состояния гендиректора Tesla Илона Маска за сутки на 4,58 миллиарда долларов.

    Безос вновь оказался на первом месте среди богатейших людей мира

    Состояние основателя Amazon, по оценке Bloomberg, равняется 191 миллиарду долларов, у Илона Маска на 1 миллиард долларов меньше. Такие данные приводятся в обновленной статистике Bloomberg Billionaires Index (BBI).

    После завершения торгов на американских биржах состояние Маска оценивается в 190 миллиардов долларов. За сутки оно сократилось на 4,58 миллиарда долларов. Состояние Безоса оценивается в 191 миллиард долларов, за день оно уменьшилось на 372 миллионов долларов.

    Третье место занял предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Его богатства оцениваются в 137 миллиардов, за день они сократились на 283 миллиона долларов. На четвертой позиции глава Louis Vuitton Моet Hennessy Бернар Арно с 116 миллиардами долларов. За сутки прибавка составила 2,09 миллиарда в долларовом эквиваленте.

    Маск первый раз стал богатейшим человеком мира в начале 2021 года. Безос удерживал звание самого состоятельного человека планеты с 2017 года.